Boliviaanse president mag zich kandidaat stellen voor vierde mandaat zonder steun van meerderheid LVA

01u49

De Boliviaanse president Evo Morales

In Bolivia heeft het Grondwettelijk hof gisteren de weg vrijgemaakt voor een vierde ambtstermijn voor president Evo Morales. Nochtans hadden de Bolivianen zich in een referendum begin vorig jaar daartegen gekant.

De 58-jarige Evo Morales kwam in 2006 als eerste inheemse president van Bolivia aan de macht. Tijdens zijn eerste ambtstermijn liet de voormalige cocaboer een nieuwe grondwet opstellen, die voorziet in maximaal twee ambtstermijnen. Daaronder werd hij verkozen in 2010 en herverkozen in 2015. Hij werd de langst dienende president van het Zuid-Amerikaanse land sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1825.

Morales vond echter dat hij meer tijd nodig had om zijn "linkse hervormingen te consolideren" en organiseerde in februari 2016 een referendum over een grondwetswijziging waardoor hij zich herverkiesbaar zou kunnen stellen. Dat verloor hij echter: een zeer nipte meerderheid van 51,3 procent stemde tegen.

Daar liet Morales, die stelde dat hij het referendum verloren had door "leugens" vlak voor de stembusgang, het echter niet bij.

Enkele leden van zijn partij Beweging naar Socialisme (MAS) stapten met de zaak naar het Grondwettelijk Hof om de vier artikels in de grondwet die Morales' herverkiezing onmogelijk maken, alsnog aan te passen. Dat besliste dinsdag in het voordeel van de president. Hij mag zich in 2019 opnieuw kandidaat stellen bij de verkiezingen voor een termijn als president van 2020 tot en met 2025.

EPA Voorzitter van het Boliviaanse Grondwettelijk Hof Macario Lahor tijdens een persconferentie in Sucre, de wettelijke hoofdstad van Bolivia op 28 November 2017.

Felle kritiek

Vanuit de oppositie komt er scherpe kritiek op de beslissing. Oppositieleider Samuel Doria Medina van het Nationaal Verenigd Front (UN) spreekt van een "staatsgreep tegen democratie", "verraad" en voortzetting van corruptie. In een tweet maakt hij de vergelijking tussen Bolivia en Venezuela. "We zullen niet toestaan dat Bolivia een tweede Venezuela wordt en we zullen verenigd opkomen tegen Evo waar nodig, op straat zowel als in de stemhokjes".

Frente a la decisión del TCP decimos: No vamos a permitir que #Bolivia se convierta en otra #Venezuela y vamos a enfrentar a Evo unidos donde sea necesario, en las calles, o en las urnas. Samuel Doria Medina(@ SDoriaMedina) link

"Dit vonnis moet ons zorgen baren, omdat het Grondwettelijk Hof de grondwet van deze staat niet respecteert", zegt ook Guido Mitma, de leider van Bolivia's grootste vakbond.