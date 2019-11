Boliviaanse president Evo Morales stapt op - politie vaardigt aanhoudingsbevel uit TMA KV

10 november 2019

22u05

Bron: Belga 12 De Boliviaanse president Evo Morales heeft zondag ontslag genomen. Er woeden al drie weken protesten in het Zuid-Amerikaanse land tegen zijn herverkiezing. Het ontslag komt er nadat de legerleiding gevraagd had om een stap opzij te zetten, “voor het goed van Bolivia”.

De 60-jarige Morales kondigde zijn ontslag aan op tv. Eerder op de dag had de bevelhebber van het Boliviaanse leger, generaal Williams Kaliman, Morales gevraagd om een stap opzij te zetten. De legerleider vroeg Morales’ ontslag, ... “voor het goed van Bolivia”.

Aanhoudingsbevel

Volgens Morales heeft de politie instructies gekregen om hem op te pakken. Dat liet hij op Twitter weten. “Gewelddadige” groepen zouden zijn huis hebben aangevallen. “Degenen die verantwoordelijk zijn voor de coup vernietigen de rechtstaat nog”, verklaarde hij. Volgens hem is er een “illegaal aanhoudingsbevel” tegen hem uitgevaardigd.



Enkele minuten voordat Morales de tweet de wereld had ingestuurd, verklaarde oppositieleider Luis Fernando Camacho via hetzelfde medium dat er een aanhoudingsbevel is en dat de politie en het leger op zoek zijn naar de voormalige president.

Eerdere arrestaties

Zondag werden al de voorzitter en vicevoorzitter van de kiescommissie in het land opgepakt. Maria Choque Quispe en Antonio Costas worden vervolgd voor fraude op de verkiezingsdag van 20 oktober. Voorzitter Quispe had enkele uren eerder ontslag genomen, terwijl Costas enkele dagen na de verkiezingen al opstapte.

Crisis

De politieke crisis in Bolivia was zondag verder uitgedijd: verschillende ministers en parlementsleden, onder wie de voorzitter van het parlement, hadden ontslag genomen. Morales, die aan de macht is sinds 2006, had dan wel nieuwe verkiezingen aangekondigd, om “Bolivia te pacificeren”, maar dat haalde weinig uit. Ook zondag nog waren er confrontaties tussen betogers en de ordediensten.



De voormalige president en oppositieleider Carlos Mesa verklaarde dat de Bolivianen de “wereld een les geleerd hebben” doordat ze erin geslaagd zijn om Morales te laten vertrekken. “Morgen is Bolivia een nieuw land.”

Steun van Latijns-Amerikaanse landen

De Cubaanse, Venezolaanse en Argentijnse presidenten veroordelen de “staatsgreep” in Bolivia. Mexico biedt Morales asiel aan.

Cuba, traditioneel een bondgenoot van de socialistische leider, “betuigt zijn solidariteit met broeder president Evo Morales, die een belangrijke rol speelde bij de opeising van de Amerika’s van de inheemse volkeren”, tweette de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez. Zijn president Miguel Diaz-Canel sprak over een “gewelddadige en laffe staatsgreep van rechts tegen de democratie in Bolivia”

“We veroordelen de staatsgreep die plaatsvond tegen onze broeder president Morales”, verklaarde de Venezolaanse president Maduro op Twitter. Zijn Boliviaanse evenknie was een van de weinige leiders die Maduro nog steunde bij de crisis in Venezuela.

“Een staatsgreep vond plaats in Bolivia als resultaat van de gezamenlijke acties van gewelddadige burgers, politiepersoneel en de passiviteit van het leger”, verklaarde de recent verkozen Argentijnse president Alberto Fernandez.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard bood Morales dan weer asiel aan. Volgens Ebrard zijn twintig Boliviaanse leden van de wetgevende en uitvoerende macht in de officiële Mexicaanse residentie in hoofdstad La Paz.

“Er is een militaire operatie aan de gang in Bolivia, die we verwerpen en die lijkt op de tragische incidenten waarbij Latijns-Amerika vorige eeuw bloedde”, aldus Ebrard op Twitter. “Mexico blijft bij zijn standpunt voor het respect voor de democratie en de instituten.”