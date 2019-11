Boliviaanse partijen bereiken akkoord over nieuwe verkiezingen in poging politieke chaos te keren TT

15 november 2019

12u05

Bron: Reuters 0 De Boliviaanse interim-regering onder leiding van interim-president Jeanine Áñez heeft een akkoord gesloten met de partij van de gevluchte president Evo Morales om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De politieke crisis in Bolivia bereikte deze week een hoogtepunt toen het leger en politie Morales dwongen af te treden, waarna die politiek asiel in Mexico zocht. Morales claimt echter nog altijd rechtmatig president te zijn.

De nieuwe presidentsverkiezingen moeten zo snel als mogelijk plaatsvinden, zei Mónica Eva Copa Murga, voorzitter van de Senaat en lid van Morales’ partij MAS (Movimiento al Socialismo). Zij hoopt dat nieuwe verkiezingen “vrede in ons land kunnen brengen en de democratie kunnen herstellen”.

Morales claimde na de presidentsverkiezingen van 20 oktober opnieuw de overwinning, ondanks talloze berichten en beschuldigingen van fraude. Na weken van straatprotesten door zijn tegenstanders en nadat de leger- en politieleiding de president lieten vallen, wierp Morales zondag de handdoek in de ring. Sindsdien kent Bolivia een machtsvacuüm, dat de tegenstanders van de linkse Morales probeerden op te vullen met de benoeming van Áñez als interim-presidente en de aanstelling van een nieuwe regering.

Dat die nieuwe regering geen enkele politicus van inheemse afkomst telt, helpt de onrust in het land echter niet te gaan liggen. Morales was was in 2006 de eerste inheemse president in Zuid-Amerika en maakte van zijn land officieel een “plurinationale natie”, wat een erkenning betekende voor de tientallen inheemse groepen in het land. Zijn medestanders gingen gisteren opnieuw massaal op straat in de grootste stad La Paz en buurstad El Alto.

Respect

Senaatsvoorzitter Copa Murga riep gisterenavond de strijdkrachten en veiligheidsdiensten in het land om de inheemse groepen met meer respect te behandelen. “Stop met te kijken naar kleur of opvattingen. Wat ons land nu nodig heeft, is vrede.”

Áñez wil naar eigen zeggen ook een brug slaan naar Morales’ partij, maar sluit uit dat de ex-president nog mag meedoen aan presidentsverkiezingen. “Hij kan zich geen vierde keer kandidaat stellen”, klonk het op een persconferentie. In 2016 wezen de Bolivianen een grondwetswijziging af die Morales zou toelaten meer dan twee termijnen als president te dienen, maar het Hooggerechtshof gaf hem toch toestemming.

Verschillende landen, waardoor Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de VS hebben Áñez ondertussen al erkend als interim-president. De Verenigde Naties willen een bemiddelaar sturen om de rust in het land te helpen weerkeren. Bij de rellen en protesten sinds de herverkiezing van Morales vielen er al tien doden.