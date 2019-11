Boliviaanse interimpresidente tekent wet over nieuwe verkiezingen zonder oud-president Morales NLA

24 november 2019

17u59

Bron: Belga 0 De Boliviaanse interimpresidente Jeanine Añez heeft vandaag de wet goedgekeurd die nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen zonder oud-president Evo Morales voorziet. Die verkiezingen moeten de rust terugbrengen in Bolivia, na de recente stembusgang die tot zwaar geweld leidde. Op een maand tijd vielen er 32 doden.

"We hebben een mandaat gekregen om echte, rechtvaardige en transparante verkiezingen te organiseren", aldus Añez nadat ze het bewuste document ondertekende. "We garanderen u dat we er zullen raken." De ondertekening werd live uitgezonden op tv.

Evo Morales

De tekst annuleert de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Oud-president Evo Morales beweerde dat hij die had gewonnen, maar volgens oppositie en waarnemers was er sprake van fraude. Morales is intussen opgestapt en is in ballingschap in Mexico. Volgens Morales zelf werd hij het slachtoffer van een staatsgreep. Sinds zijn vertrek op 10 november zijn duizenden van zijn aanhangers op straat gekomen in hoofdstad La Paz en in Cochabamba, Morales' thuisbasis.

De volgende stap is nu de aanstelling van de zeven leden van de kiesrechtbank. Zij zullen een datum moeten kiezen voor de verkiezingen. Na de verkiezingen van 20 oktober zijn verschillende leden van die rechtbank opgepakt vanwege "onregelmatigheden" tijdens de stembusgang.

