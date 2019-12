Bolivia wijst Mexicaanse ambassadeur en Spaanse consuls de deur

30 december 2019

Bolivia stuurt de Mexicaanse ambassadeur weg, zo maakte waarnemend president Jeanine Áñez vandaag bekend. Dat besluit komt nadat bekend was geworden dat Mexico bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak heeft aangespannen tegen Bolivia, omdat Mexicaans personeel op de ambassade in Boliviaanse hoofdstad La Paz zou worden "gepest en geïntimideerd".