Bolivia verleent gratie aan 2.735 gevangenen

04 april 2018

De Boliviaanse president Evo Morales wil 2.735 gevangenen gratie verlenen. De maatregel moet de overbevolking van de gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land tegengaan.

Morales zegt op Twitter dat gratie enkel verleend zal worden aan gevangenen die ouder dan zijn 65 jaar of terminaal ziek zijn, of aan vrouwen die zwanger zijn of voogdij hebben over jonge kinderen. De president benadrukt dat mensen die veroordeeld zijn voor zware misdaden, niet in aanmerking komen voor een pardon. Het gaat onder meer om corruptie, terrorisme, drugshandel en -smokkel, gewapende overvallen en moord.

Tijdens zijn termijn heeft Morales al verscheidene amnestierondes doorgevoerd. Het land telt momenteel ruim 5.400 veroordeelde gevangenen en meer dan 12.500 mensen die in voorlopige hechtenis zitten.