Bolivia: negen doden bij protestmars cocaboeren, ordediensten krijgen carte blanche van regering RL

17 november 2019

00u25

Bron: Belga, CIDH 0 UPDATE In Bolivia is het aantal doden na schermutselingen tussen aanhangers van de afgetreden president Evo Morales en de ordediensten verder opgelopen naar negen. Dat heeft Nelson Cox, de ombudsman van de stad Cochabamba, zaterdag gezegd. Een dag eerder maakte Cox nog melding van vijf doden. Er zouden in totaal ook 115 mensen gewond zijn geraakt.

De schermutselingen braken uit toen cocaboeren via Cochabamba naar de regeringszetel in La Paz wilden trekken om Morales te steunen, die momenteel in Mexico in ballingschap verblijft. Politieagenten en militairen versperden hen echter de weg op een brug in Sacaba, een oostelijke buitenwijk van Cochabamba. Volgens politiechef Jaime Zurita van Cochabamba werden de ordediensten door de boeren met geweren aangevallen. Cox houdt op zijn beurt de ordediensten verantwoordelijk voor het dodelijke geweld.

Ook op andere plaatsen in het land vielen eerder deze week al slachtoffers door hard ingrijpen van de ordediensten tegen de aanhangers van Morales. Volgens de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie vielen er sinds het begin van het conflict in Bolivia al 23 doden en 715 gewonden, aldus een bericht van de organisatie op Twitter.

🔮 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos(@ CIDH) link

De regering van zelfbenoemd interimpresidente en senator Jeanine Áñez, vaardigde zaterdag een omstreden decreet uit dat de ordediensten praktisch vrijstelt van vervolging als zij hun boekje te buiten gaan tijdens hun optreden tegen demonstraties.

De 59-jarige Evo Morales is een voormalige cocaboer en vakbondsman. Hij kwam in 2006 aan de macht in Bolivia als het eerste inheemse staatshoofd van Latijns-Amerika. Zondag nam hij ontslag onder druk van het leger en de politie. Critici spreken echter van een staatsgreep.