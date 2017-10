Bolivia eert vijf dagen lang 'Che' ter gelegenheid van 50ste sterfdag Caspar Naber

23u08

Bron: ANP 0 AFP Het stoffelijk overschot van Ernesto 'Che' Guevara met eromheen Boliviaanse legerofficieren en journalisten, gefotografeerd op 10 oktober 1967 in een noodmortuarium in Vallegrande. Bolivia eert vanaf donderdag gedurende vijf dagen Ernesto 'Che' Guevara. Dit ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag op 9 oktober. Op die datum in 1967 executeerden militairen van het Boliviaanse leger hét symbool van de Cubaanse Revolutie.

De herdenkingsplechtigheden voor de Argentijn, die fungeerde als rechterhand van de Cubaanse revolutionair Fidel Castro, vinden plaats in aanwezigheid van het Boliviaanse leger. "De gewapende troepen begeleiden mij tijdens al mijn activiteiten. Ik heb met hen gesproken over het eerbetoon en ook dan zullen ze mij begeleiden. Maar ik herhaal: de gewapende troepen zijn ontstaan in de anti-imperialistische 19e eeuw", zo verklaarde president Evo Morales vandaag.

Volgens het staatshoofd zal de belangrijkste plechtigheid volgende week maandag 9 oktober plaatsvinden in Vallegrande, de stad waar het stoffelijk overschot van 'Che' werd bewaard in een noodmortuarium. Bij het eerbetoon zullen volgens Morales de vicepresidenten van Cuba en Venezuela aanwezig zijn alsook 'vier kinderen van 'Che' en enkele van zijn broers' en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Argentinië en Peru.

REUTERS Boliviaans president Evo Morales.

Enkele oud-militairen maakten desondanks bekend niet te zullen deelnemen aan de plechtigheden omdat er in hun ogen eer betoond zou moeten worden aan hen. "We zullen niet aanwezig zijn bij het eerbetoon omdat we het als een politieke daad beschouwen", zo verklaarde Mario Moreira tegenover de krant Pagina Siete. Moreira is een vertegenwoordiger van de militairen die vochten tegen 'Che'. "De Boliviaanse Staat heeft de verplichting ons eer te betuigen want wij hebben ons vaderland verdedigd."

AFP Nabij de Spaanse stad La Coruña staat dit kunstwerk met de beeltenis van Ernesto 'Che' Guevara.

Tijdens de gewapende strijd van het Boliviaanse leger tegen de guerrilla van 'Che' Guevara kwamen 58 soldaten om het leven. Ernesto Guevara werd tijdens gevechten op 8 oktober 1967 gevangen genomen en de de volgende ochtend gefusilleerd door het Boliviaanse leger, geadviseerd door de Verenigde Staten.