Bol.com verwijdert producten om valse coronaclaims YV

26 februari 2020

11u55

Bron: ANP 0 Webwinkel bol.com gaat tientallen producten aanpassen of verwijderen omdat ze beweren dat ze bescherming bieden tegen het coronavirus. Ook neemt het bedrijf maatregelen tegen woekerprijzen voor onder meer mondkapjes, meldt Noord-Holland Nieuws.

Wie zoekt in de winkel naar ‘corona virus’, kreeg tot voor kort een lijst met producten met bedenkelijke claims. “Bescherm uzelf tegen (2019-nCoV) virussen, bacteriën en stofdeeltjes!”, viel er te lezen bij een stofkapje voor in de bouw. Ook werd er via de website een ‘Mega voordeelset’ verkocht, bestaande uit desinfecteermiddel en een mondkapje. ‘Volgt de WHO-richtlijn voor coronavirus’, stond erbij. Kosten: 105 euro.

Volgens NH Nieuws gaat het om “tientallen producten”, die in de producttitel of omschrijving verwezen naar het coronavirus of de daarnaast gebruikte benamingen als 2019-nCOV of Covid-19. De producten zijn te koop via bol.com, maar worden geleverd door externe leveranciers. “Onze partners zijn niet eerlijk en misbruiken het systeem”, liet een woordvoerder weten. “We zijn bezig om maatregelen tegen ze te nemen.”