Bokser slaat agent tot moes tijdens protest van Franse ‘gele hesjes’ Bob van Huët

06 januari 2019

08u23

Bron: AD.nl 0 Op een filmpje, dat viraal ging na de laatste protesten van de Franse ‘gele hesjes’, is duidelijk te zien hoe een betoger een politieagent hardhandig aanpakt. De man bokst er hevig op los. Zelfs het schild dat de agent draagt, kan hem niet beschermen. Intussen identificeerde de Franse politie de man.

#GiletsJaune très forte mobilisation à #Paris le peuple en colère force les barrages de police #Acte8 #ActeVIII #05janvier #05janvier2019 pic.twitter.com/BSnVj6glKL LINE PRESS(@ LinePress) link

Het filmpje van de aanval ging al meteen viraal in de Franse sociale media. Sommigen monteerden er de muziek uit de film Rocky onder. Maar menig Fransman reageert geschokt op de beelden. Te zien is hoe de grote in het zwart geklede man, die zelf geen geel hesje draagt, op de voetgangersbrug Leopold-Sédar-Senghor over een hek springt. Vervolgens begint hij te boksen met een politieman die zich probeert te verweren met een wapenschild. Nog gevaarlijker was het kort daarvoor toen dezelfde man een politieman in elkaar schopte terwijl die op de grond lag.

Opmerkelijk was dat de Franse bond van hoofdcommissarissen via Twitter bekendmaakte de man te hebben geïdentificeerd. “Meneer, u die onze collega die op de grond lag, heeft geslagen. We hebben u geïdentificeerd. Als bokser respecteert u de regels niet. Wij zullen u dus de regels leren van het strafrecht”, staat te lezen in het Twitterbericht van Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale (SCPN) . Er staat nog een herkenbare actiefoto bij die de man afbeeldt tijdens diens sportieve carrière.

Volgens de Franse media gaat het om een professionele bokser uit de Parijse regio. Hij zou nog niet zijn aangehouden.

Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparement pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. @EmmanuelMacron @EPhilippePM @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan @prefpolice pic.twitter.com/zBNcD9kWMs Commissaires Police Nationale SCPN(@ ScpnCommissaire) link

Confrontaties

Verspreid over Frankrijk zijn er gisteren weer confrontaties geweest tussen de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) en de politie. Langs de Seine in Parijs vuurden agenten, die bekogeld werden met projectielen, traangas af om betogers op afstand te houden. Dat gebeurde onder meer op een voetgangersbrug, zo is op beelden te zien, maar ook bij het parlementsgebouw en het museum d’Orsay.



Op een aantal plaatsen werden barricades opgeworpen en aangestoken. Ook een bootrestaurant moest het ontgelden. Een agent raakte gewond op de Seine-kade doordat van bovenaf een fiets op hem werd gegooid. Het was de achtste keer dat de gele-hesjesbeweging de zaterdag tot nationale protestdag uitriep. Behalve in de Franse hoofdstad gingen mensen de straat op in onder andere Marseille, Bordeaux, Toulouse en Lyon, meldt de krant Le Parisien, eveneens met wat ongeregeldheden tot gevolg.