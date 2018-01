Boko Haram toont ontvoerde meisjes in nieuwe video: "Wij komen nooit terug" LB

11u35

Bron: AFP 0 EPA 82 van de aanvankelijk 276 ontvoerde meisjes werden in mei vorig jaar vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van militanten van Boko Haram. De militante islamitische groep Boko Haram heeft een video uitgebracht waarin naar hun zeggen de ontvoerde schoolmeisjes worden getoond.

Een groep van twaalf meisjes is te zien in de 21 minuten durende video. "Wij zijn de meisjes uit Chibok. Wij zijn het waarvoor jullie huilen en willen dat we terugkomen. Bij de gratie van Allah zullen we nooit terugkomen", zegt één van de meisjes in de video.

Meer dan honderd meisjes zijn nog vermist nadat ze in april 2014 door Boko Haram uit hun school in Chibok, een stad in het noordoosten van Nigeria, werden ontvoerd.

Aanvankelijk waren 276 meisjes ontvoerd, wat aanleiding gaf tot één van de grootste globale campagnes op sociale media, waarbij twitteraars de hashtag #BringBackOurGirls bezigden.

Kort na hun ontvoering wisten enkele meisjes te ontsnappen, daarnaast werden er 82 vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van militanten van Boko Haram. De onderhandelingen daaromtrent werden door het Rode Kruis gevoerd.