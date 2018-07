Boko Haram teistert Nigeria opnieuw: 14 doden bij explosie militaire controlepost Jolien Meremans

29 juli 2018

17u38

Bron: Belga 0 De islamitische organisatie Boko Haram sloeg vrijdagavond opnieuw toe in Nigeria. Bij de aanslag kwamen elf Nigeriaanse soldaten en drie burgers om het leven. De terroristen hadden het gemunt op een militair controlepunt.

Militaire bronnen lieten vandaag weten dat Boko Haram opnieuw een dodelijke aanslag in Nigeria heeft gepleegd. Deze keer sloeg de islamitische organisatie vrijdag toe in Bunari, in het noordoosten van het land.

Gewapende mannen arriveerden vrijdagnacht met vrachtwagens en motorfietsen in het dorp. Ze voerden er een explosieve aanval uit op een militair controlepunt. Bij de aanslag kwamen 11 soldaten en 3 burgers om het leven.