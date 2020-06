Boko Haram richt bloedbad aan in Nigeria: zeker 69 doden IB

10 juni 2020

02u47

Bron: ANP, Reuters 0 Gewapende leden van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram hebben in het noorden van Nigeria zeker 69 mensen gedood. Het bloedbad vond plaats in de regio Borno, melden drie bronnen aan persbureau Reuters.

Doelwit van de aanval was de plaats Faduma Koloram. Een onbekend aantal militanten arriveerde rond het middaguur in voertuigen en op motoren en vielen het dorp aan met machinegeweren. Hoewel de dorpsbewoners over wapens beschikten, werden ze compleet verrast door de aanval. Het dorp zou met de grond gelijk zijn gemaakt. De aanvallers maakten ook nog 1200 stuks vee en kamelen buit.

Reden van de aanval zou zijn dat enkele dorpelingen informatie over de terreurorganisatie zouden hebben gedeeld met de Nigeriaanse veiligheidsautoriteiten.

Boko Haram en de daaraan gelieerde terreurorganisatie Islamitische Staat West Afrika hebben in het noordoosten van Nigeria al voor duizenden doden gezorgd. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen.



