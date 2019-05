Boko Haram lokt militaire en burgervoertuigen in hinderlaag: minstens 20 doden kv

26 mei 2019

01u12

Bron: Belga 0 In Nigeria zijn bij een aanval door de islamitische terreurgroepering Boko Haram volgens ooggetuigen minstens 20 mensen gedood. Het gaat voornamelijk om soldaten. De extremisten zouden gisterochtend in de buurt van de stad Damboa, in de noordoostelijke staat Borno, een konvooi van militaire en burgervoertuigen in een hinderlaag hebben gelokt, zo meldt het Duitse persagentschap dpa onder aanhaling van een lokale verantwoordelijke die anoniem wil blijven.

De man die een van de voertuigen in het konvooi bestuurde, zegt ongeveer 20 lijken en heel wat uitgebrande wagens te hebben gezien.

Het leger was ter plaatse om mensen die na terreuraanslagen een kamp voor ontheemde personen waren ontvlucht, naar een nieuw onderkomen over te brengen.



Boko Haram vormt een constante bedreiging voor gemeenschappen in het noordoosten van het land. De groepering lanceerde ook al aanvallen in buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen. Sinds 2009 stierven in de regio al tienduizenden mensen door toedoen van de extremisten. Geschat wordt dat zo'n 2,5 miljoen mensen als gevolg van het geweld hun huizen zijn ontvlucht.

De gewelddadige campagne van Boko Haram is erop gericht om een strikte interpretatie af te dwingen van de islamitische wet of sharia.