Boko Haram doodt 23 mensen die terugkwamen van een begrafenis in Nigeria

27 juli 2019

Bron: Belga

De moslimextremisten van Boko Haram hebben vandaag 23 mensen omgebracht bij een aanval op een groep mannen die terugkwamen van een begrafenisplechtigheid in een dorp in het noordoosten van Nigeria. Dat melden verschillende bronnen ter plaatse. De terroristen vielen het dorp kort voor de middag, op drie moto's, binnen en openden het vuur op de mannen. De feiten speelden zich af in het district Nganzai, op 90 kilometer van de regionale hoofdstad Maiduguri.