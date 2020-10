Boezemvriendin die vertrouwen Melania schond en onthullend boek schreef is aangeklaagd redactie

14 oktober 2020

06u20

Bron: ANP - Bloomberg 0 Justitie in de Verenigde Staten heeft een voormalig adviseur van presidentsvrouw Melania Trump aangeklaagd voor het breken van een contract waarin stond dat zij geen vertrouwelijke informatie mocht delen met de buitenwereld. Stephanie Winston Wolkoff publiceerde vorige maand haar boek Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, waarin zij een inkijkje geeft in haar werkrelatie met de first lady. De twee zijn niet langer vrienden.

"Mevrouw Wolkoff heeft nooit een conceptversie van het boek voorgelegd aan de first lady, haar stafchef of het Witte Huis en heeft nooit toestemming gekregen om informatie te publiceren die zij verkreeg terwijl zij onder het contract werkzaam was", stelt het Ministerie van Justitie in de aanklacht.

“Vrije meningsuiting”

Wolkoff stelt in een verklaring dat de vertrouwelijkheidsclausules in haar contract niet meer golden na de beëindiging ervan. "Het gebruik van het ministerie van Justitie door de president en de first lady om mij het zwijgen op te leggen, is een schending van mijn recht op vrije meningsuiting en een misbruik van de overheid voor hun eigen persoonlijke belangen en doelen", kaatst Wolkoff terug. "Ik laat me niet afschrikken door pesterijen."

De regering sleepte eerder oud-adviseur John Bolton voor de rechter. Bolton portretteerde president Donald Trump in zijn boek als onwetend en ongeïnteresseerd in het Amerikaanse buitenlandbeleid, behalve in gevallen waar hij persoonlijk kon profiteren.

Justitie eist dat de opbrengsten van Melania and Me, dat vorige maand werd gepubliceerd door uitgever Simon & Schuster in een fonds apart worden gezet. In het boek beschrijft Wolkoff haar tijd als goede vriendin en adviseur van Melania Trump. De vriendschap tussen de twee is helemaal bekoeld.

Wolkoff stelt dat zij advies gaf over beleidsinitiatieven, toespraken en sociale media. In het boek schrijft ze onder meer over discussies binnen het Witte Huis over het inreisverbod voor mensen uit islamitische landen, het personeelsbeleid, en Melania's initiatief tegen cyberpesten, genaamd 'Be best'.

