Boetes voor farmabedrijven die peperduur medicijn verkochten in plaats van goedkoop HR

09 september 2020

13u38

Bron: Belga 0 Frankrijk De mededingingsautoriteit in Frankrijk heeft aan de Zwitserse farmabedrijven Novartis en Roche, en aan het kleinere Genentech uit de Verenigde Staten, een boete van samen 444 miljoen euro opgelegd. In plaats een medicijn van 30 à 40 euro te verkopen, gaven ze voorrang aan een van 1.161 euro, soms met valse verklaringen.

Volgens de concurrentiewaakhond maakten de bedrijven misbruik van hun dominante positie bij de behandeling van ‘maculadegeneratie’, een verouderingsziekte van het netvlies. Concreet hebben ze de verkoop van het middel Luventis voorrang gegeven op het veel goedkopere Avastin.

Het boetebedrag is het hoogste ooit in de farmasector in Frankrijk. Novartis is het zwaarst getroffen, met een boete van 385 miljoen euro. Roche en Genentech moeten samen zo'n 60 miljoen euro ophoesten. Novartis kondigde al aan dat het in beroep gaat.

1.161 euro in plaats van 30

In Frankrijk kost een injectie met Lucentis zo'n 1.161 euro, terwijl een behandeling met Avastin slechts 30 à 40 euro kost. Dat laatste is in feite een kankermedicijn, maar bleek ook positieve effecten te hebben bij maculadegeneratie. Novartis en Roche zouden het gebruik ervan echter ontmoedigd hebben, soms met valse verklaringen.

Lees ook:

2,2 miljoen euro zijn binnen, Jayme (1) kan behandeld worden: “Onvoorstelbaar dankbaar” (+)

Na kritiek op ‘loterij’ rond peperduur medicijn voor baby’s: farmareus Novartis wil plannen herbekijken (+)