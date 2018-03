Boete voor Duitse moslimagent die vrouw hand weigerde te geven ADN

16 maart 2018

18u00

Bron: ANP 5 Een islamitische politieagent die in mei 2017 weigerde een vrouwelijke collega de hand te schudden, moet een boete betalen van 1.000 euro. De beambte voerde tijdens zijn promotiefeestje in de Duitse plaats Montabaur (Rijnland-Palts) religieuze bezwaren aan.

Volgens het ministerie van Justitie van de deelstaat nam de agent de felicitaties van de vrouw aan door een buiginkje te maken met de hand op zijn hart.

Het voorval zorgde in heel Duitsland voor opschudding. De staat besloot als werkgever de politieman uiteindelijk niet te ontslaan, nadat deze schriftelijk had beloofd vrouwen voortaan beleefd een hand te geven. De moslimagent ondertekende een verklaring waarin staat dat hij het liberaal-democratische staatsbestel erkent en vrouwen zonder uitzondering of voorbehoud als gelijkwaardig zal beschouwen. Mocht hij zich niet aan de afspraak houden dan vliegt hij er volgens de autoriteiten in Koblenz alsnog uit bij de politie.