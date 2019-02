Boete van 4 miljoen euro voor vader en dochter die lottoticket van 11 miljoen stalen jv

27 februari 2019

Een vader en zijn dochter hebben in Canada elk een boete van 2 miljoen euro gekregen voor diefstal van een lottobiljet. In 2003 liet Jun-Chul Chung (68) zijn dochter Kathleen Chung (36) een winnend Super 7-ticket innen van een klant van de winkel van zijn in Burlington in het Canadese Ontario. De Chungs gingen zo met maar liefst 11 miljoen euro aan de haal.

De rechter oordeelde dat vader en dochter evenredig moeten opdraaien voor de diefstal en de oplichting van de Ontario Lottery and Gaming Corporation. Hij zette de boete voor elke van hen op 2,3 miljoen dollar (2 miljoen euro). In september werd Jun-Chu veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en zijn dochter Kathleen tot vier jaar cel. Als ze hun boetes niet betalen, moeten ze elk zes jaar langer zitten.

Bijna 7 miljoen kon al worden aangeslagen, voornamelijk uit commerciële eigendommen en luxewagens. Met de boete van 4 miljoen zou het volledige bedrag gerecupereerd zijn.

Ook de broer van Kathleen, Kenneth Chung, werd veroordeeld. Als eigenaar van de kruidenierswinkel in Burlington bij Toronto, waar zijn vader deeltijds werkte en de fraude pleegde, kreeg hij tien maanden cel.

Geen alleenstaand geval

De echte winnaar, Daniel Campbell, ontving in 2011 zijn winst van 12,5 miljoen dollar plus interesten. Hij deelde de jackpot met zes collega’s, omdat ze in groep hadden deelgenomen aan de lotto.

In afwachting van de behandeling van de zaak in beroep zijn de Chungs voorlopig op borgtocht vrij. Ze krijgen zeven jaar de tijd om hun boete te voldoen.

De fraude was geen alleenstaand geval. Naar schatting gingen tussen 1996 en 2009 in de Canadese deelstaat Ontario winkelhouders, personeel of familieleden op bedrieglijke wijze lopen met meer dan 130 miljoen euro aan lottowinst. De Super 7 werd in september 2009 opgedoekt.