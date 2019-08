Boete van 355.000 euro voor Amerikaanse talkshow voor sketch met “presidentieel alarm” PVZ

Bron: The Independent 0 De Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live! heeft een boete van meer dan 355.000 euro gekregen nadat het televisieprogramma het presidentieel alarm tot driemaal toe liet horen in een sketch. Volgens de Amerikaanse waakhond FCC is het verboden het noodsignaal te imiteren om verwarring te vermijden en om te voorkomen dat mensen er gewend aan raken.

Op 3 oktober testte het Amerikaanse beveiligingsorgaan hun nieuwe systeem om noodaankondigingen uit te sturen. Tijdens die test kregen zo’n 200 miljoen Amerikanen een alarm te horen en verschenen er testmeldingen op hun gsm. President Trump zou in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor het uitsturen van een dergelijk noodsignaal bij grote bedreigingen zoals raketaanvallen, natuurrampen en terrorisme. Volgens Jimmy Kimmel en zijn team, die geregeld lachen met actuele thema’s, een ideaal onderwerp voor een sketch.

Een grap die hen nu duur komt te staan. De Amerikaanse toezichthouder kon het mopje niet smaken en legde hen een boete van meer dan 355.000 euro op. Het is verboden om het alarmsignaal te imiteren om geen verwarring te creëren, te vermijden dat de Amerikanen het signaal gewoon worden en om onnodige acties te voorkomen, luidt het bij het agentschap. Het lijkt erop dat het geluid intussen werd aangepast.

Nog boetes

Jimmy Kimmel Live! was niet het enige programma dat diep in zijn buidel moest tasten, luidt het bij Bloomberg. Ook Animal Planet moet 61.000 euro betalen omdat ze het alarmsignaal lieten horen in een programma over wildlifebeheer. The Walking Dead moest dan weer 94.000 euro op tafel leggen nadat het alarm twee keer werd afgespeeld in de populaire zombieshow.

