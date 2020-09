Boete van 10.800 euro voor Britse tiener na feestje met 50 gasten jv

12 september 2020

23u37

Bron: Sky News 0 Een Brit van 19 jaar heeft een zware boete van 10.000 pond (10.800 euro) gekregen omdat hij vrijdag in zijn huis in Lenton een feestje had georganiseerd voor 50 gasten. De politie van Nottinghamshire waarschuwt voor een “partyweekend” aan de vooravond van strengere coronamaatregelen.

De politie noemde de betrapte tiener “roekeloos”. Momenteel zijn bijeenkomsten van meer dan dertig personen verboden in Groot-Brittannië om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar vanaf maandag mogen de Britten nog maar met maximum zes mensen samenkomen. “We moeten allemaal onthouden dat we nog helemaal in een wereldwijde pandemie zitten en we moeten allemaal de verantwoordelijkheid voor onze daden opnemen”, zei agent Steve Cooper. Volgens hem ging het om “een duidelijk voorbeeld van iemand die bewust de regels aan zijn laars lapt zonder zich om iemand anders te bekommeren”.

Hij voegde er de waarschuwing voor anderen aan toe om dit weekend geen feestjes te organiseren net voor het ingaan van de strengere coronamaatregelen. “Zoals we hier hebben laten zien deinzen wij er niet voor terug om onze volledige bevoegdheden te gebruiken en we zullen niet tolereren dat iemand opzettelijk het leven van andere mensen in gevaar brengt.” Cooper doelde op de zware boete van 10.800 euro voor de organisator van de party. Als die weigert te betalen of de boete contesteert, dan zal hij voor de rechter moeten verschijnen.