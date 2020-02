Boeren protesteren opnieuw tegen stikstofbeleid van Nederlandse regering SVM

19 februari 2020

12u56

Bron: Belga 0 In Den Haag protesteren boeren vandaag opnieuw tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Farmers Defence Force, de organisator van de bijeenkomst, rekent op de komst van zo'n 7.500 boeren.

De protestbijeenkomst begon om 11 uur met muziek. Enkele duizenden boeren verzamelden op de Koekamp, naast het Malieveld. Vanmiddag spreken onder meer Tweede Kamerleden van het CDA, de PVV en Forum voor Democratie de boeren daar toe.

“Gemoedelijke sfeer”

De politie spreekt van een "rustige en gemoedelijke sfeer", maar de bijeenkomst heeft wel tot verkeersproblemen in Den Haag geleid. Al vroeg in de ochtend kwamen de eerste trekkers de stad binnen. Op veel plekken werden ze echter tegengehouden, onder meer door legertrucks. Honderden trekkers staan nu geparkeerd aan de rand van de stad, zoals op het strand van Scheveningen.

In Den Haag zelf is het dus druk, maar volgens de mobiliteitsorganisatie ANWB was er op de snelwegen naar de stad nauwelijks iets te merken van de acties. In oktober en december was dat wel anders. Toen leidden de boerenbijeenkomsten tot een verkeerschaos op de snelwegen in heel Nederland.

Dertig bekeuringen

Farmers Defence Force had deelnemers opgeroepen om niet met trekkers over de snelweg naar de demonstratie te rijden. Een groot deel van de betogers is nu met de trein of bus naar Den Haag gekomen.

De politie had aangekondigd dat boeren die snelwegen en 100 kilometer-wegen op gaan, bekeurd zouden worden. Volgens de politie hielden de meeste boeren zich goed aan de afspraken. Rond 09.30 uur waren in het hele land ruim 30 bekeuringen uitgedeeld.