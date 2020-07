Boeren opnieuw de weg op in Nederland uit protest, distributiecentra geblokkeerd TT

05 juli 2020

23u32

Bron: Belga 0 Boeren zijn vanavond met hun tractoren op meerdere plekken in Nederland opnieuw de weg opgegaan. Zo voeren ongeveer 35 boeren met tractoren actie bij de terminal van Eindhoven Airport. Ook gisterenavond gingen honderden boeren met hun tractoren de baan op.

De Nederlandse boeren zijn boos over de plannen van de regering voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Ook willen ze dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.

Volgens een woordvoerster zijn de ordediensten op Eindhoven Airport met de boeren in gesprek en is de sfeer gemoedelijk. Politieagenten en de marechaussee houden toezicht op de omliggende wegen om te voorkomen dat meer boeren zich bij de actie zouden aansluiten. Het bestemmingsverkeer voor de luchthaven kan er wel langs, aldus de woordvoerster.



Ook een actie van boeren met hun landbouwvoertuigen bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo in Gelderland verloopt rustig.

Boeren met trekkers blokkeren ook de A7 bij het knooppunt bij Heerenveen. De weg richting Groningen is daardoor afgesloten. Ook op de A32 bij hetzelfde knooppunt staan boeren met tractoren. Richting Leeuwarden is slechts een rijstrook vrij.