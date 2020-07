Boek van Trumps nicht over de president en zijn familie mag toch verschijnen Redactie

02 juli 2020

09u10 0 Het hooggerechtshof in de staat New York heeft in hoger beroep bepaald dat een boek geschreven door Mary Trump, de nicht van de Amerikaanse president Donald Trump, toch mag verschijnen. Eerder werd de publicatie door een lagere rechtbank tegengehouden nadat president Trumps jongere broer Robert haar had aangeklaagd.

Robert Trump beweerde dat het boek, getiteld Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, niet kon verschijnen omdat Mary Trump eerder zou hebben beloofd niet zonder toestemming over haar familie te schrijven.

Klinisch psycholoog Mary is de dochter van Fred Trump, de inmiddels overleden broer van de president. In zijn nalatenschap zou een vertrouwelijkheidsclausule hebben gestaan. Uitgeverij Simon & Schuster was niet van deze belofte op de hoogte, blijkt uit rechtbankdocumenten.

Het boek komt pas op 28 juli uit, maar volgens de uitgever zijn duizenden exemplaren al naar boekhandels gestuurd. In totaal bestaat de eerste druk uit 75.000 exemplaren, aldus de New York Times. Simon & Schuster is blij dat het verhaal van Mary eind deze maand verkocht mag worden. De publicatie is “in het belang van het Amerikaanse publiek”, meent de uitgeverij.

Hoewel het boek er mag komen, hield de rechter wel vast aan restricties voor Mary Trump zelf. Zij mag zich niet zomaar uitlaten over haar familie. Haar advocaat hoopt dat ook deze restricties uiteindelijk worden opgeheven.