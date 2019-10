Boeing ziet leveringen met de helft dalen ttr

08 oktober 2019

22u36

Bron: belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de helft minder vliegtuigen afgeleverd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens die vandaag zijn vrijgegeven. Boeing houdt al sinds maart al zijn 737 MAX-toestellen aan de grond na twee dodelijke vliegtuigcrashes.

Boeing leverde van januari tot september 302 toestellen af, ongeveer de helft van het aantal in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het bedrijf. In september ging het slechts om 26 commerciële vliegtuigen, veel minder dan de 71 toestellen van de A320-familie van Europese rivaal Airbus. Vorig jaar leverde Boeing in dezelfde maand 87 commerciële toestellen af.

Boeing zit in een lastig parket sinds in maart 157 mensen omkwamen bij de crash van een Boeing 737 MAX in Ethiopië. Enkele maanden eerder kwamen bij een gelijkaardig ongeval ook al 189 mensen om. Beide ongevallen zouden veroorzaakt zijn door een softwarefout en Boeing houdt sinds het tweede ongeval in maart al zijn 737 MAX-toestellen aan de grond. Het is nog niet duidelijk wanneer de toestellen weer zullen mogen vliegen.

Vorige maand raakte nog bekend dat Boeing een compensatiefonds heeft gelanceerd voor de nabestaanden van de slachtoffers. De families van de 346 slachtoffers zullen elk 144.500 dollar ontvangen, klonk het toen. Verschillende families van nabestaanden hebben ondertussen rechtszaken gestart tegen het bedrijf.