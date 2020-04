Boeing vindt twee nieuwe softwarefouten in Boeing 737 MAX JG

08 april 2020

15u07

Vliegtuigbouwer Boeing heeft twee nieuwe softwareproblemen aangetroffen in de Boeing 737 MAX. Ook deze fouten moeten hersteld zijn, vooraleer het vliegtuig opnieuw de lucht in mag. Ze hebben volgens de Amerikaanse constructeur wel geen impact op de geplande terugkeer in mei dit jaar.

De 737 MAX-vliegtuigen van Boeing staan al meer dan een jaar aan de grond na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd. De eerste crash vond plaats op 29 oktober 2018, toen een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neerstortte. Daarbij kwamen de 189 inzittenden om. Ruim vier maanden later lieten 157 mensen het leven toen een 737 MAX van Ethiopian Airlines neerstortte.

Het bedrijf herwerkt momenteel de software van het vliegtuig. De nieuwe problemen zijn gevonden in het besturingssysteem.

Zo meldt Boeing ‘hypothetische fouten’ in een microprocessor, waardoor het vliegtuig op eigen houtje kan klimmen of duiken. Dat doet sterk denken aan wat de twee gecrashte toestellen overkomen is, maar Boeing meldt dat beide problemen los van elkaar staan. Bij het tweede probleem kan de automatische piloot uitgeschakeld worden als het toestel zich opmaakt voor de landing.

Beide fouten zijn nooit vastgesteld tijdens een vlucht en de software-updates zullen verhinderen dat die fouten opduiken, aldus het bedrijf. Persbureau Reuters had de fouten aan het licht gebracht.