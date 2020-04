Boeing verliest opnieuw bijna 70 bestellingen van 737 MAX-vliegtuigen AW

17 april 2020

19u58

Bron: Belga 2 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing verliest tijdens de coronacrisis steeds meer orders voor zijn probleemvliegtuig 737 MAX. De vliegtuigleasedivisie van het Amerikaanse concern General Electrics - GE Capital Aviation Services (GECAS) - vermindert zijn bestelling met 69 stuks.

GECAS neemt de maatregel volgens CEO Greg Conlon om zijn vloot "beter in lijn te brengen met de noden van onze klanten". De GE-dochter benadrukt wel dat ze blijft vasthouden aan het 737 MAX-programma. Zo behoudt GECAS de bestelling van 82 toestellen van het type. Daarnaast heeft het bedrijf al 29 dergelijke toestellen in zijn vloot.



Boeing verliest steeds meer orders voor het omstreden vliegtuig dat al meer dan een jaar wereldwijd aan de grond genageld is na twee dodelijke crashes. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zag de concurrent van het Europese Airbus maar liefst 314 orders voor het model ingetrokken worden. De coronacrisis maakt de situatie voor Boeing de laatste maanden nog moeilijker.