Boeing-topman: “737 MAX-toestellen opnieuw laten vliegen kan ‘gradueel’ gebeuren” ADN

11 september 2019

18u29

Bron: Belga 0 Het terug laten vliegen van de Boeing 737 MAX zou "gradueel" kunnen gebeuren, gezien de specifieke vereisten van regulatoren wereldwijd. Dat meldt Boeing-topman Dennis Muilenburg vandaag.

"Een graduele opheffing van het vliegverbod is een mogelijkheid", aldus Muilenburg tijdens een conferentie in Laguna Beach (Californië).

Hij herhaalde dat Boeing nog steeds een herindienstname van het toestel plant "begin vierde kwartaal", of met andere woorden in oktober. Bij twee rampen met de 737 MAX, in Ethiopië en Indonesië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven.