Boeing stopt in 2022 productie van jumbojet 747 ISA

29 juli 2020

15u48

De Amerikaanse vliegtuigbouwer stopt de productie van zijn jumbojet 747 in 2022. Dat heeft het bedrijf woensdag aangekondigd. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen halen het toestel weg uit hun vloot.

De Boeing 747 werd in 1970 gelanceerd en kan 600 passagiers vervoeren. Dergelijke bezetting en de hoeveelheid brandstof die de jumbojet verbruikt, maakt het toestel minder rendabel voor de maatschappijen die getroffen werden door het stilvallen van het vliegverkeer door de coronacrisis.

"Vanwege de huidige marktdynamiek en de vooruitzichten, stoppen we de productie van de emblematische 747 in 2022", zei CEO David Calhoun in een bericht aan de werknemers. Het onderhoud van de toestellen die al gebruikt worden, wordt wel nog verdergezet.

In totaal werden er 1.571 van de 747's besteld. De toestellen vlogen al sinds 2017 amper nog in de Verenigde Staten toen Delta Airlines ze uit haar vloot weghaalde. De doodsteek werd echter de coronapandemie, die onder meer Qantas, British Airways en Lufthansa ertoe dreven de vliegtuigen aan de grond te laten staan.

Boeing blijft de toestellen vandaag nog wel produceren voor het vrachtverkeer en militaire operaties. Bovendien bestelde het Witte Huis twee 747-8-toestellen ter vervanging van de huidige 747-200 toestellen die dienst doen als Air Force One.

Productie teruggeschroefd

Boeing publiceerde woensdag ook zijn resultaten voor het tweede kwartaal. De vliegtuigbouwer leed een nettoverlies van 2,4 miljard dollar (ruim 2 miljard euro), nadat hij vorig jaar ook al 2,9 miljard dollar had verloren door de problemen met de Boeing 737 MAX. Het verlies in het tweede kwartaal van 2020 is dubbel zo hoog als verwacht. De omzet van het Amerikaanse bedrijf daalde op jaarbasis met 25 procent naar 11,8 miljard dollar.

Boeing gaf woensdag nog aan dat de productie van nog andere langeafstandstoestellen zal worden teruggeschroefd. Zo zullen het komende jaar slechts zes exemplaren van de 787 "Dreamliner" worden geproduceerd, en de bouw van de nog grotere Boeing 777 en 777X zal beperkt worden tot twee stuks per maand. De productie van de 737 MAX, die voorlopig nog wereldwijd aan de grond staat na twee dodelijke ongevallen, wordt geleidelijk aan weer opgevoerd.