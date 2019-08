Boeing stelt lancering uit van nieuw model 777-8 AW

15 augustus 2019

22u18

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stelt de lancering uit van de 777-8, een toestel voor de ultra lange afstand. Dat bevestigde het bedrijf vandaag.

"We hebben het schema van ons ontwikkelingsprogramma en de noden van onze huidige 777X-klanten herzien en beslist het schema aan te passen", aldus een zegsman in een e-mail aan het Duitse persbureau DPA. "De aanpassing vermindert risico in het ontwikkelingsprogramma, voor een naadloze overgang naar de 777-8." De vliegtuigbouwer spreekt van "motor uitdagingen".



Boeing geeft geen details over het nieuwe schema voor de 777-8.



Boeing is nog steeds van plan in 2020 de eerste levering van de 777-9 te realiseren. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met motorenleverancier General Electric. De 777-9 reeks heeft een korter bereik. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft twintig van deze toestellen besteld.

