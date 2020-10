Boeing stap dichter bij goedkeuring probleemtoestel 737 MAX IB

07 oktober 2020

04u58

Bron: ANP 0 De Amerikaanse toezichthouder voor de luchtvaart FAA heeft nieuwe voorstellen voor de opleiding van piloten voor de Boeing 737 MAX gepubliceerd. Daarmee is de goedkeuring van het probleemtoestel van Boeing een stap dichterbij. De 737 MAX staat al bijna negentien maanden aan de grond, omdat in korte tijd twee dodelijke ongelukken met het type vliegtuig gebeurden.

In een conceptrapport stelt de FAA onder andere voor dat piloten in een vliegsimulator moeten trainen voor de 737 MAX. Toen Boeing het toestel op de markt zette, prees het concern de 737 MAX juist aan met het voordeel dat piloten deze extra training niet hoefden te doorlopen. Piloten, vakbonden en andere belanghebbenden hebben nu de mogelijkheid te reageren op de voorstellen.

Door de crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de crashes werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Ook zouden piloten niet goed voorbereid zijn op dergelijke storingen.

De FAA legt ook nog de laatste hand aan de definitieve eisen die ze stelt aan software-updates voor de Boeing 737 MAX. Naar verwachting geeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit in november toestemming om weer te vliegen met de 737 MAX.