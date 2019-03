Boeing sleutelt aan software van 737 MAX-vliegtuigen, Lion Air schort bestelling op na rampzalige crash kg

12 maart 2019

08u37

Bron: Belga 1 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ontwikkelt een update van de vluchtcontrolesoftware voor het vliegtuigtype 737 MAX. De update is "ontwikkeld om een al veilig vliegtuig nog veiliger te maken", zegt Boeing in een persbericht op de bedrijfswebsite. De ontwikkeling loopt al enkele maanden en werd gestart "in de nasleep van het verlies van Lion Air Vlucht 610" in oktober vorig jaar, toen een Boeing 737 MAX neerstortte. Afgelopen weekend crashte een toestel van hetzelfde type tijdens een vlucht van Ethiopian Airlines.

Boeing ziet weliswaar geen direct verband met de crash van afgelopen zondag in Ethiopië, maar het bedrijf drukt helemaal op het einde van het persbericht wel zijn medeleven uit met de nabestaanden van de 157 inzittenden.



"Veiligheid is een kernwaarde voor iedereen bij Boeing. De veiligheid van onze vliegtuigen, de passagiers van onze klanten en hun bemanningen is altijd onze grootste prioriteit", aldus Boeing. "De 737 MAX is een veilig vliegtuig dat ontwikkeld, gebouwd en gesteund wordt door onze bekwame werknemers die hun werk met de grootste integriteit uitvoeren.”

Update voor vloot

In de komende weken zal de update toegepast worden bij de 737 MAX-vloot, aldus de vliegtuigbouwer. De update slaat onder meer op het zogeheten 'Maneuvering Characteristics Augmentation System' of MCAS, dat na de crash van de Lion Air-vlucht onder vuur kwam te liggen.



Volgens onderzoekers drukte de boordcomputer de neus van het toestel automatisch opnieuw naar beneden, terwijl de crew probeerde die naar boven te sturen. Bij de crash in oktober vorig jaar kwamen 189 mensen om het leven.

Geen vliegverbod in VS

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besliste voorlopig geen vliegverbod voor de 737 MAX-vliegtuigen op te leggen. Het vliegtuigtype is nog steeds luchtwaardig, aldus de FAA. Die stelt ook dat er vooralsnog geen sluitend bewijs is om de crash van zondag te linken aan de fatale vlucht van Lion Air.



"Externe rapporten wijzen op gelijkenissen tussen dit ongeval en de Lion Air VLucht 610 op 29 oktober 2018", aldus de FAA. "Dit onderzoek is echter nog maar net begonnen en tot vandaag hebben we geen data gekregen om enige conclusies te trekken of acties te ondernemen.”

Intussen hebben wel enkele landen en luchtvaartmaatschappijen maatregelen getroffen. China en Indonesië legden alle 737 MAX 8-vliegtuigen van hun luchtvaartmaatschappijen aan de ketting, net als Ethiopian Airlines, Cayman Airways en Comair. Singapore besliste om de operaties van alle varianten van het type naar en uit de stadstaat op te schorten, ook van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.

Bestelling opgeschort

Lion Air schort daarnaast de bestelling van vier 737 MAX-toestellen op. Het zou dit jaar nog vier toestellen geleverd krijgen. De maatschappij voert nu gesprekken met Boeing over het leveringsschema.



De relatie tussen Boeing en Lion Air is gespannen sinds de ramp in oktober. Mede-oprichter Rusdi Kirana van Lion Air zei eind vorig jaar al dat hij van plan was om voor 22 miljard dollar aan bestellingen bij Boeing te annuleren uit woede over de reactie van de Amerikanen na de crash met het toestel van Lion Air. Boeing kwam na de crash met een aangepaste richtlijn voor piloten.

