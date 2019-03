Boeing raadt zelf aan B737 MAX aan de grond te houden avh - mvdb

13 maart 2019

19u46

Bron: Belga - ANP 0 Ook Boeing zelf adviseert nu om wereldwijd alle 737 MAX-vliegtuigen tijdelijk aan de grond te houden. Dat zegt het bedrijf in een mededeling. Het advies komt er nadat de Verenigde Staten en Canada in navolging van talloze andere landen hadden aangekondigd dat ze de Boeing 737 MAX uit hun luchtruim zouden bannen.

“Boeing behoudt het volledige vertrouwen in de veiligheid van de 737 MAX”, luidt het. De vliegtuigbouwer besliste echter “uit een overvloed aan voorzichtigheid en om het publiek gerust te stellen” om de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan te bevelen om wereldwijd alle 371 vliegtuigen van het type 737 MAX tijdelijk aan de grond te houden.

Voorzitter en CEO van Boeing, Dennis Muilenburg, benadrukt in de mededeling dat veiligheid “een kernwaarde” en “de grootste prioriteit” is van het bedrijf. “We doen er alles aan om de oorzaak van deze ongelukken in samenwerking met de onderzoekers te begrijpen, om verbeteringen aan de veiligheid in te voeren en om te verzekeren dat dit nooit meer kan gebeuren.”

De mededeling van Boeing kwam er niet lang nadat Amerikaans president Donald Trump al had aangekondigd dat ook de Verenigde Staten de 737 MAX aan de grond houden, in navolging van onder meer Europa en China. “De veiligheid van het Amerikaanse volk is van het grootste belang voor ons”, zei Trump.

Aanleiding voor de commotie rond de Boeing 737 MAX is de crash van een vliegtuig van dat type van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines, waarbij zondagochtend alle 157 inzittenden om het leven kwamen. In oktober crashte ook al een vliegtuig van dat type van het Indonesische Lion Air, met 189 doden als gevolg. In beide gevallen ging het om nieuwe toestellen die slechts enkele minuten na het opstijgen neerstortten.

De piloten van het rampvliegtuig van Lion Air kampten onder meer met haperende hoogte- en snelheidsmeters waar de autopilot op reageerde. Boeing kwam na die crash met een aangepaste richtlijn voor piloten en kondigde deze week ook een software-update aan.