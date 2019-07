Boeing neemt miljardenlast om gedupeerde vliegmaatschappijen te compenseren IB

19 juli 2019

00u43

Bron: Belga, ANP 1 Vliegtuigbouwer Boeing neemt een last van bijna vijf miljard dollar om luchtvaartmaatschappijen te compenseren omdat er al maanden niet met de 737 MAX-toestellen kan worden gevlogen. Het is onduidelijk wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen.

Het gaat om een last (na belastingen van 4,9 miljard dollar) die wordt verwerkt in de resultaten over het tweede kwartaal die later deze maand naar buiten komen. Boeing voerde al een tijdje onderhandelingen met gedupeerde maatschappijen over een compensatie voor de geleden schade, aangezien zij noodgedwongen veel vluchten hebben moeten schrappen. Ook moesten vervangende vliegtuigen worden ingezet.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden tijd. Die rampen bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus van het toestel naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

Vliegtuigen weer in de lucht

Boeing werkt eraan om het euvel te verhelpen maar wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen, is nog altijd onduidelijk. Het bedrijf denkt zelf overigens dat dit nog voor einde van het jaar weer zal kunnen. Daarvoor moeten toezichthouders dan wel groen licht geven.

Eerder liet de Amerikaanse vliegtuigbouwer weten de komende jaren in totaal 100 miljoen dollar (bijna 89 miljoen euro) vrij te maken voor steun aan de families van de slachtoffers van de twee crashes waarbij in totaal 346 doden vielen.