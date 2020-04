Boeing loopt bestelling van 307 vliegtuigen mis door coronacrisis AW

14 april 2020

19u24

Bron: Belga 0 Boeing heeft in de eerste drie maanden van het jaar van klanten annuleringen ontvangen voor 307 bestelde vliegtuigen. Dat meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Het cijfer illustreert de moeilijke situatie van de luchtvaartsector in de coronacrisis. Voor Boeing komt die crisis nog bovenop de problemen die het bedrijf al had met zijn 737 Max-vliegtuigen, die na twee crashes met 346 dodelijke slachtoffers aan de grond staan.



Boeing legde vorige maand de productie van commerciële vliegtuigen stil wegens het coronavirus. Het bedrijf komt op 29 april met financiële resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel ging op de beurs na de bekendmaking van de geannuleerde bestellingen 2,2 procent omlaag.