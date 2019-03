Boeing krijgt klappen op Wall Street, lancering nieuwe B777 wordt uitgesteld mvdb

11 maart 2019

16u19

Bron: ANP - AFP - Belga 0 Het aandeel van vliegtuigbouwer Boeing stond vandaag na het begin van de handelssessie op Wall Street diep in het rood. De tweede crash van een Boeing 737-MAX-toestel in zes maanden tijd zette ook de aandelen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in New York onder druk.

De toonaangevende Dow-Jonesindex, waarin het aandeel Boeing een zwaargewicht is, stond kort na de openingsbel 0,8 procent lager op 25.254 punten.



Zondag stortte het toestel van Boeing in Ethiopië neer kort na het opstijgen. Een ongeluk met hetzelfde type toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats. Meerdere maatschappijen houden toestellen van dit type voorlopig aan de grond. Het 737 MAX-model van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant is een van de meest verkochte passagiersvliegtuigen op dit moment.

Boeing noteerde bijna 13 procent lager. Dat is het grootste koersverlies sinds 2001. Vliegmaatschappijen als Southwest Airlines, American Airlines en JetBlue leverden tot 2,4 procent in.



De 737 MAX is in mei 2017 in dienst gekomen en er vliegen momenteel meer dan 350 eenheden. Samengesteld in de Boeing-fabriek in Renton, in de staat Washington, is het de verkoop- en winstlocomotief van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.



Een nieuwe versie van het langeafstandsvliegtuig B777 zou woensdag officieel worden voorgesteld aan pers en publiek, maar die presentatie is tot nader order uitgesteld. Een woordvoerder benadrukte aan persagentschap AFP dat het uitstel geen invloed heeft op de inbedrijfstelling van het vliegtuig.