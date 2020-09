Boeing kampt opnieuw met mogelijke productiefouten: leveringen van 787 Dreamliner vertraagd AW

08 september 2020

19u44

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing vertraagt de leveringen van de langeafstandstoestellen 787 Dreamliner, omdat ze geïnspecteerd moeten worden op mogelijke constructiefouten. Eerder liet Boeing al acht dergelijke toestellen aan de grond zetten om productiefouten in de romp te herstellen.

"We nemen de tijd om de afgewerkte 787's grondig te inspecteren, om er zeker van te zijn dat ze geen fouten vertonen en dat ze aan alle eisen beantwoorden vooraleer ze geleverd worden", aldus Boeing in een persbericht. Daardoor zullen de leveringen waarschijnlijk vertraging oplopen.



De vliegtuigbouwer voegt toe dat de mogelijke productiefouten niet meteen een gevaar vormen tijdens het vliegen. "We corrigeren de zaak op vliegtuigen die nog niet werden geleverd. De analyse is bezig om te bekijken of we moeten optreden voor de vliegtuigen die al in dienst zijn."

De problemen zouden te maken hebben met minieme spleten tussen onderdelen - de dikte van een menselijk haar - die iets groter zijn dan toegelaten.

Vertrouwen herstellen

De Amerikaanse krant Wall Street Journal berichtte eerder dat ook de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA de kwestie zou onderzoeken. De problemen met de Dreamliner komen erg ongelegen voor Boeing. Dat probeert het vertrouwen in zijn vliegtuigen te herstellen na de problemen met de 737 MAX-toestellen. Die staan al ongeveer anderhalf jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke crashes in enkele maanden tijd.