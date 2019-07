Boeing houdt 737 MAX-toestellen zeker nog tot november aan de grond IB

15 juli 2019

04u02

Bron: Belga 0 De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines houdt haar Boeing 737 Max-vliegtuigen opnieuw twee maanden langer aan de grond, tot begin november. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd.

Eerder was aangekondigd dat alle vluchten met de Boeing 737 Max geannuleerd werden tot 3 september. Dat is nu verlengd tot 2 november. Volgens de maatschappij komt de maatregel neer op zo’n 115 annuleringen per dag. Of de toestellen daarna wel weer de lucht in kunnen is nog onduidelijk.

De vloot van 737 MAX-toestellen wordt al sinds midden maart overal ter wereld aan de grond gehouden. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd. Op 29 oktober stortte een Boeing 737 MAX van de Indonesische maatschappij Lion Air neer in de Zee van Java, waarbij 189 personen om het leven kwamen. Op 10 maart stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer met 157 personen aan boord.

Boeing heeft naar eigen zeggen een update van de toestellen klaar. Voor de vliegtuigen opnieuw de lucht in mogen, moet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA het licht nog op groen zetten. American Airlines zegt in een mededeling dat het er vertrouwen in heeft dat de software-update, samen met de nieuwe trainingen die Boeing aan het ontwikkelen is, ertoe zal leiden dat de toestellen nog dit jaar opnieuw zullen vliegen.