Boeing geeft fouten toe bij fatale vliegtuigongelukken Indonesië en Ethiopië Olaf Heyblom

16 juni 2019

20u57

Bron: AD.nl 2 De CEO van Boeing geeft toe dat het bedrijf fouten heeft gemaakt bij de vliegtuigongelukken met de 737 Max in Indonesië en Ethiopië waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Een veiligheidslampje deed het meer dan een jaar niet, maar Boeing meldde niets aan de toezichthouders.

De communicatie met toezichthouders, klanten en het publiek was “inconsistent”. “Dat is onacceptabel,” vertelt CEO Dennis Muilenburg. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten leggen de schuld bij Boeing, dat niets zei over een kapot lampje in de cockpit. De toestellen crashten doordat de neus van de vliegtuigen naar beneden werd gedrukt door een softwarefout. Het lampje zou de piloten waarschuwen als er fouten optreden, maar dit gebeurde dus niet. “We hebben duidelijk een fout gemaakt bij het implementeren van dit waarschuwingssysteem.”

“Nederigheid”

Verder voegt hij eraan toe dat de gebeurtenissen met “nederigheid” moeten worden benaderd. Het bedrijf focust zich nu op het terugwinnen van het vertrouwen, stelt de topman.

Muilenburg heeft er vertrouwen in dat het toestel nog dit jaar weer de lucht in kan. De Boeing 737 Max staat inmiddels drie maanden aan de grond. Toezichthouders moeten de langverwachte software-update nog goedkeuren.

Piloten zijn woest dat het bedrijf geen melding maakte van het kapotte waarschuwingssysteem.

Bekijk ook: ‘Piloot confronteerde Boeing met het kapotte systeem’