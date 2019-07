Boeing belooft 100 miljoen dollar steun aan families van slachtoffers van crashes met 737 MAX-vliegtuigen KVE

03 juli 2019

18u27

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal de komende jaren in totaal 100 miljoen dollar (bijna 89 miljoen euro) vrijmaken voor steun aan de families van de slachtoffers van de twee crashes met 737 MAX-vliegtuigen, waarbij in totaal 346 doden vielen.

Het geld zal gebruikt kunnen worden om onderwijs te betalen, de dagelijkse uitgaven te bekostigen en om de schade te vergoeden die de getroffen families leden, aldus Boeing in een persbericht. Er zullen ook lokale projecten mee bekostigd worden en projecten om de economische ontwikkeling in de getroffen gemeenschappen te stimuleren.

Het geld zal over meerdere jaren vrijgemaakt worden. Boeing zal later meer details geven over de steun, waarvoor het wil samenwerken met lokale overheden en ngo's.

De hele vloot van Boeing 737 MAX-vliegtuigen ligt sinds midden maart wereldwijd aan de ketting, nadat op enkele maanden tijd twee toestellen neergestort waren, in Indonesië en Ethiopië.

