Boeing Air France maakt noodlanding in Siberië TT

11 november 2018

18u30

Bron: ANP 0 Wegens rook in de cabine heeft een vliegtuig met 282 mensen aan boord een noodlanding gemaakt in Siberië, in het oosten van Rusland. De Boeing 777 wist veilig te landen op de luchthaven van Irkoetsk, niemand raakte gewond, melden Russische media .

Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air France was op weg van Parijs naar Shanghai in China. De piloot had naar verluidt de rook op de grens tussen Rusland en Mongolië opgemerkt. Volgens Franse media sprak Air France van een “doordringende geur en lichte rook”. Waar de rook vandaan kwam, is nog onduidelijk.