Boeing 737 MAX zal dit jaar zeker niet meer vliegen HLA ADN

11 december 2019

15u18

Bron: Belga 0 De Boeing 737 MAX, die sinds maart wereldwijd aan de grond staat na twee dodelijke crashes op korte tijd, zal dit jaar zeker geen goedkeuring meer krijgen om weer te vliegen. Dat heeft Steve Dickson, de topman van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, gezegd in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

“Er moeten nog een aantal procedures en belangrijke stappen doorlopen worden die enige tijd in beslag zullen nemen”, zei Dickson. “Als je alles bij elkaar optelt, dan zal het (het certificatieproces, red.) tot in 2020 duren. We gaan het grondig doen, want veiligheid is onze absolute prioriteit voor dit vliegtuig.”

Bij de twee crashes, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De ongelukken werden veroorzaakt door software die de neus van de vliegtuigen naar beneden duwde. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is bezig met een update, maar de aanpassingen aan het toestel moeten door de luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd.

Nettowinst TUI bijna gehalveerd door problemen met 737 MAX

TUI, het grootste reisconcern ter wereld, heeft intussen in het gebroken boekjaar 2019 een nettowinst geboekt van 416,2 miljoen euro, of zowat 43 procent minder dan het jaar ervoor (toen 727,2 miljoen euro). De forse winstdaling heeft veel te maken met het wereldwijde vliegverbod voor de Boeing 737 MAX, waarvan TUI er vijftien in de vloot heeft. Dat kostte het Duitse concern 293 miljoen euro, onder meer omdat het vervangtoestellen moest huren.

Vier van de vijftien 737 MAX-vliegtuigen van TUI zitten in de vloot van zijn Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly Belgium.