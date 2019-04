Boeing 737 MAX-toestellen blijven langer aan de grond Redactie/IB

02 april 2019

02u55

Bron: AD, Reuters 0 Alle vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX blijven voorlopig aan de grond. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA in samenspraak met Boeing besloten. Pas als de inspectie volledig tevreden is met de oplossingen die Boeing aandraagt voor de technische problemen, zal er toestemming gegeven worden om weer met passagiers te vliegen.

Verwacht werd dat Boeing de verbeteringen de afgelopen week zou afronden, maar volgens FAA-woordvoerder Greg Martin heeft het bedrijf meer tijd nodig. “Er moet nog altijd veel werk verzet worden om te garanderen dat Boeing alle problemen heeft geïdentificeerd en opgelost”, aldus Martin tegen persbureau AP. “Eerder zal de FAA geen toestemming geven voor het weer in gebruik nemen van de toestellen.”

Zodra de nieuwe software is geïnstalleerd, zullen de toestellen eerst nog uitgebreid getest worden voordat er weer commerciële vluchten mee uitgevoerd kunnen worden.

“Veiligheid eerste prioriteit”

“Veiligheid is onze eerste prioriteit en we zullen een grondige en methodische aanpak volgen voor het ontwikkelen en testen van de update om ervoor te zorgen dat we de tijd nemen om het goed te doen”, zei Boeing-woordvoerder Charles Bickers.

De Boeing 737 Max staat al sinds half maart, na een crash van een toestel van Ethiopian Airlines, aan de grond. Op 29 oktober crashte eenzelfde type van Lion Air. In totaal kwamen bij de twee ongelukken 346 mensen om het leven.

Bekijk ook: