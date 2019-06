Boeing 737 MAX software-update wordt pas in september getest FVI

Bron: Belga 0 Een oplossing voor de softwareproblemen bij de Boeing 737 MAX-toestellen, zou pas in september getest worden. Dat heeft een bron bij Boeing verklaard aan verschillende Amerikaanse media.

Zaterdag raakte nog bekend dat in België de vliegtuigen zeker tot eind dit jaar aan de grond zullen blijven. Volgens CNN bestaat de kans echter dat het nog tot na het begin van 2020 zal duren vooraleer de vliegtuigen weer toestemming zullen krijgen om te vliegen.

Experts hadden eerder nog verklaard dat de vliegtuigen in augustus weer zouden kunnen opstijgen, waarna de drie Amerikaanse maatschappijen die Boeing 737 MAX-toestellen bezitten vluchten hadden geannuleerd tot begin september. Een bron bij Boeing heeft echter verklaard dat verwacht wordt dat pas in september een geüpdatete versie van de software zal worden overgemaakt aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om ze te testen. "We geloven dat de problemen opgelost kunnen worden door een aanpassing van de software", klinkt het.

Het is volgens CNN echter niet zeker dat die "software fix" een definitieve oplossing biedt. Zo raakte eerder deze week nog bekend dat een nieuw probleem werd ontdekt tijdens een test. Bronnen meldden aan CNN dat het gaat om een defect aan een microprocessor dat de neus van het vliegtuig naar beneden zou kunnen duwen.

Of dat defect een rol heeft gespeeld bij twee recente crashes van Boeing 737 MAX-toestellen is nog niet geweten, maar het gaat om een te groot risico om het niet te onderzoeken.

Volgens de FAA is naast een update van de software ook een update van de hardware nodig, wat het proces om de vliegtuigen weer in de lucht te krijgen, nog kan vergroten.

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken binnen een half jaar. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.