Boeing 737 MAX moet noodlanding maken in VS kv

26 maart 2019

21u45

Bron: Fox 35 Orlando, Reuters 0 Een Boeing 737 MAX van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft vandaag een noodlanding moeten maken op de Internationale Luchthaven van Orlando in Florida. Dat meldt Fox Orlando.

Volgens de luchthavenautoriteiten kampte het toestel met een storing aan de motor en moest het kort na het opstijgen alweer terugkeren naar Orlando. Er zouden slechts twee mensen aan boord geweest zijn: een piloot en een copiloot. Het duo kon het toestel veilig aan de grond zetten.

Het vliegtuig was op weg naar Victorsville, Californië, waar het aan de grond zou gehouden worden in het kader van het voorlopige vliegverbod dat de Amerikaanse overheid twee weken geleden uitvaardigde voor alle Boeings 737 MAX 8 en 9 na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië.