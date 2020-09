Boeing 737 MAX kan "tegen einde van het jaar" opnieuw in dienst NLA

25 september 2020

17u22

Bron: Belga 0 Het werk voor de certificering van de Boeing 737 MAX, het toestel dat sinds maart 2019 aan de grond staat na twee dodelijke ongevallen, wordt gefinaliseerd. Het vliegtuig zou "tegen het einde van het jaar" opnieuw in dienst genomen kunnen worden. Dat heeft de topman van het Europese luchtvaartagentschap EASA vandaag gezegd.

"We zijn het nodige aan het finaliseren en ik denk dat, voor de eerste keer in anderhalf jaar, ik kan zeggen dat het einde van de werkzaamheden op de MAX in zicht is. We bekijken hoe we de MAX weer in dienst kunnen laten nemen tegen het einde van het jaar", aldus EASA-topman Patrick Ky tijdens een persconferentie met in luchtvaart gespecialiseerde journalisten.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 (de Indonesische Lion Air-vlucht 610) en begin 2019 (de Ethiopische Ethiopian Airlines-vlucht 302) twee toestellen crashten, met 346 doden tot gevolg. Problemen met het besturingssysteem speelden een doorslaggevende rol. Sinds enkele dagen na de tweede crash, in maart 2019, staan alle toestellen van dat type wereldwijd aan de grond.