Boeing: 55 miljard euro nodig voor Amerikaanse luchtvaartindustrie

18 maart 2020

02u47

Bron: ANP, Reuters 2 Boeing roept vandaag op tot het beschikbaar stellen van omgerekend bijna 55 miljard euro (60 miljard dollar) voor de Amerikaanse luchtvaartindustrie. Die lijdt enorme verliezen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Eerder meldde persbureau Reuters al dat Boeing om tientallen miljarden aan overheidsleningen vraagt omdat het bedrijf in ernstige liquiditeitsproblemen dreigt te komen.

Hoeveel van de 55 miljard naar het bedrijf zelf moet gaan, wilde Boeing-woordvoerder Gordon Johndroe niet zeggen. Ook is onduidelijk of banken bereid zijn geld in de vorm van leningen beschikbaar te stellen zonder garantstellingen van de Amerikaanse overheid.

Boeing wil met de steun voorkomen dat er veel personeel weg moet. Daarnaast hoopt het concern veel kleinere bedrijven die vliegtuigonderdelen leveren te blijven ondersteunen.

De Amerikaanse luchtvaartsector maakt moeilijke tijden door, aldus de vliegtuigbouwer. De sector met 2,5 miljoen banen en 17.000 toeleveranciers kwam vrijwel tot een stilstand vanwege de maatregelen om het nieuwe coronavirus te beteugelen. Kenners houden rekening met faillissementen van luchtvaartmaatschappijen, waardoor de vraag naar vliegtuigen onder druk zal komen te staan.

