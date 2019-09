Boegbeeld Franse #MeToo-campagne veroordeeld voor laster: “Dit is stap achteruit” SVM

25 september 2019

17u55

Bron: Belga 0 Sandra Muller, de vrouw die het boegbeeld is geworden van de Franse #MeToo-beweging, is in een rechtbank in Parijs veroordeeld voor laster. Ze moet de man die ze betichtte van intimidatie 20.000 euro schadevergoeding betalen.

Muller had in 2017 een tweet de wereld ingestuurd met de hashtag #balancetonporc. Ze riep daarbij vrouwen op om hun boekje open te doen over seksuele intimidatie op het werk. Die tweet werd enkele uren later gevolgd door een tweede bericht waarin de journaliste belastende opmerkingen van haar ex-baas Eric Brion openbaarde.

De rechtbank veroordeelde Muller nu voor laster. Ze moet Brion een morele schadevergoeding van 15.000 euro betalen en 5.000 euro gerechtskosten. Daarnaast moet Muller ook de tweets verwijderen. De advocaat van Muller laakte het verdict als "een stap achteruit" en kondigde aan in beroep te gaan.

“Onhandige verleidingspoging”

Brion zelf reageert dan weer “enigszins opgelucht” volgens zijn advocaat. Hij heeft steeds ontkend dat hij Muller seksueel heeft geïntimideerd. In de rechtbank had Brion betoogd dat hij enkel op een onhandige manier had geprobeerd om Muller te verleiden en dat hij daarvoor zijn excuses heeft aangeboden.

#Balancetonporc werd een groot online succes in Frankrijk. Duizenden vrouwen laakten via de hashtag daden van seksuele intimidatie en agressie. Het magazine ‘Time’ kroonde Muller samen met enkele andere boegbeelden van de mondiale beweging tot persoonlijkheden van het jaar 2017.