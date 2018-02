Boeddhistische monniken misbruiken Westerse vrouwen onder 't mom van 'speciale praktijken' en 'gekke wijsheid' Hoe kwetsbare vrouwen in de ban kwamen van Tibetaanse geestelijke Olaf Tempelman

21 februari 2018

13u04

Bron: Volkskrant.nl 0 De ontvankelijkheid van westerse leerlingen voor het Tibetaans boeddhisme zet de deur open voor misbruik van vrouwen, zo blijkt uit de verhalen over twee geestelijken. De kritische volger: "Mensen vragen me: hoort dit erbij in het Himalayagebied?"

De Zwitserse vrouw was de enige niet. Na een moeilijke echtscheiding putte ze troost uit wijsheden uit het werk van de dalai lama. Steeds sterker voelde ze zich aangetrokken tot het Tibetaans boeddhisme. Van Tibetaanse meesters die tantra in Europa lijfelijk onderwijzen en dwang daarbij niet schuwen, wist ze toen nog niets - ze was te goeder trouw toen ze bij een internationaal opererende Tibetaanse geestelijke in de leer ging.

'Crazy wisdom'

Eerst was ze blij met de aandacht die hij haar schonk. Maar toen hij op een slecht moment zijn geslacht ontblootte en verkondigde dat hij haar geest met 'crazy wisdom' zou kalmeren, schrok ze zich rot. Voor ze zich kon verzetten, werd ze overmeesterd. De leraar beriep zich op zijn religieuze status: de wijsheid van de meester wordt via seksuele handelingen gedeeld met leerlingen, zei hij.

Een ander codewoord voor seksuele dienstverlening dat hij gebruikte was 'de geheime praktijk'. Die praktijk eiste hij vaker van vrouwen die hij aantrekkelijk vond. De druk die hij uitoefende was groot, condooms gebruikte hij niet. De Zwitserse vrouw liep een soa op. Dat het lang duurde eer ze haar verhaal wereldkundig durfde te maken, kwam behalve door schaamte ook door intimidatie. Wie kwaad spreekt over zijn meester, zei deze leraar, is een 'samaya-breker', oftewel een schender van geloftes, en zal door demonen worden achtervolgd.

