Boeddhistische monnik klaagt zijn werkgever aan: "Ik moet veel te hard werken" TK

18 mei 2018

09u57

Bron: Washington Post 0 Japanners staan erom bekend dat ze erg hard werken en lange dagen kloppen, en dat geldt blijkbaar niet alleen voor de gewone kantoorjob. Een boeddhistische monnik van een tempel op de berg Koyasan heeft zijn werkgevers aangeklaagd omdat hij depressief is geworden van het harde werken. De religieuze man eist een schadevergoeding van omgerekend 66.000 euro.

De 46-jarige monnik begon in 2008 te werken in een tempel op Koyasan, de berg die als het hoofdkwartier van het Shingon-boeddhisme gezien wordt. Er zijn meer dan 120 tempels en een religieuze universiteit te vinden. Het gebied is beschermd als Werelderfgoed en krijgt elk jaar duizenden gasten en toeristen over de vloer, die vaak ook overnachten in een van de tempels.

Het probleem met de monniken is dat er geen duidelijke afgebakende werkuren zijn. De grens tussen de religieuze studie en effectieve arbeid is zeer onduidelijk, waardoor ze uiteindelijk ellenlange dagen kloppen. De monnik die klacht indiende begon om 5 uur 's ochtends met de voorbereidingen van het ochtendgebed en hield zich daarna bezig met het in- en uitchecken van gasten. Daarmee was hij soms tot 11 uur 's avonds bezig.

Veel tempels houden ook geen rekening met rust- en verlofdagen, waardoor de monnik in 2015 bijvoorbeeld 64 dagen aan één stuk doorwerkte tussen maart en mei, en dan nog eens 32 dagen in september en oktober. Tegen het einde van dat jaar kreeg hij de eerste tekenen van depressie. In maart 2016 zette zijn dokter hem ziek thuis, en sindsdien heeft de man niet meer gewerkt. Volgens hem een duidelijk gevolg van het bikkelharde werkregime in de tempel, en hij eist dan ook een fikse schadevergoeding.

Karoshi

Noritake Shirakura, zijn advocaat, argumenteert ook dat de tempel zijn 'veiligheidsplicht' heeft geschonden. In Japan hoort een werkgever zich immers te bekommeren over het fysieke en mentale welzijn van zijn werknemers. In de praktijk gebeurt dat echter veel te weinig. Het land heeft zelfs een apart woord voor een 'dood door te hard werken': karoshi. Deze week erkende de overheid nog twee gevallen van karoshi. Een 54-jarige producer kwam in 2015 om door hartfalen. Hij bleek 130 overuren per maand te kloppen. Een 28 jaar oude IT'er die vorig jaar aan een beroerte overleed, bleek 184 overuren per maand te werken.

De monnik maakt overigens wel kans op zijn schadevergoeding. Vorig jaar oordeelde een rechter in Kyoto nog dat een tempel zo'n 50.700 euro schadevergoeding moest betalen aan twee monniken die ongeveer 130 overuren per maand moesten werken. De tempel in kwestie gaf toen toe dat ze geen systeem hadden om de uren van de monniken bij te houden .